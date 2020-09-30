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"Мать белорусской революции". Бабуля из мема "Я гуляю" появилась в итальянском Vogue

73-летняя Нина Багинская покорила пользователей соцсетей, бойко усмирив омоновца.

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Фото © Vanya Rewyako / Vogue.it

Фотографии Нины Багинской появились в интернет-версии итальянского Vogue с подписью The mother of Belarusian revolution. На чёрно-белых снимках отважная героиня мема "Я гуляю" предстаёт в неожиданном образе: в её руках нет флага или другой протестной атрибутики, а спокойный взгляд устремлён прямо в камеру. На другом фото Багинская кротко отвела глаза в сторону, позволяя читателям обратить внимание на обстановку за её спиной: судя по антуражу, "мать белорусской революции" запечатлели в уютном домашнем интерьере.

Автором снимков, которые понравились культовому журналу, оказался белорусский фотограф Иван Ревяко. В своём инстаграме он рассказал подписчикам о встрече с героиней мема "Я гуляю" и называл её "бабушкой всех белорусов".

Передаю вам, что она нас всех любит. И обнимает нас всех — маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех белорусов — Ніна Багінская, — написал фотограф.

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Ведущая программы призналась, что выпуск "старый", однако потом удалила пост.

Напомним, что Нина Багинская прославилась на заре белорусских протестов, когда с бело-красно-белым флагом прошла через заблокированный ОМОНом мост со словами "Я гуляю". Этот ответ, судя по всему, не только обезоружил силовиков, которые в итоге ещё и помогли даме спуститься по ступенькам, но и моментально очаровал всех, кто в этот момент наблюдал за происходящим, а также впоследствии смотрел эту видеозапись. Видеоролик с подписью "Я гуляю" выложила на своей странице в "Инстаграме" в том числе российская актриса Екатерина Варнава, и только у неё в профиле запись собрала более 500 тысяч просмотров.

Напомним, 23 сентября в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране.

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