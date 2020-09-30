Задержаны все шестеро беглецов из дагестанской колонии — первые фото с места

Все шесть преступников, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане, задержаны, сообщили в УМВД по Республике Дагестан.
— Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками на территории Калмыкии, — говорится в сообщении. Также полиция публикует первые фото с места.
О группе подозрительных людей полицейским сообщили местные жители. По данным источника Лайфа, беглецы прятались в кустах около дороги, сопротивления при задержании не оказывали.
Напомним, побег произошёл 22 сентября из исправительной колонии в посёлке Шамхал. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.
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