Задержаны все шестеро беглецов из дагестанской колонии — первые фото с места

Все шесть преступников, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане, задержаны, сообщили в УМВД по Республике Дагестан.

— Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками на территории Калмыкии, — говорится в сообщении. Также полиция публикует первые фото с места.

О группе подозрительных людей полицейским сообщили местные жители. По данным источника Лайфа, беглецы прятались в кустах около дороги, сопротивления при задержании не оказывали.