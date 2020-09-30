Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Парижан напугал мощный взрыв. Оказалось, виной тому истребитель — видео

Сильный хлопок услышали в том числе жители ближайших к французской столице городов.

231

Видео © Twitter / The Wolfpack

Жители Парижа и близлежащих городов услышали сегодня звук мощного взрыва, его свидетелями стали также зрители трансляции турнира по теннису "Ролан Гаррос".

На кадрах видно, что в ходе соревнования слышится сильный хлопок, который приводит в замешательство игроков и зрителей.

Как оказалось, никакого взрыва и разрушений в городе нет, а мощный хлопок сопровождал преодоление звукового барьера истребителем.

В пригороде Парижа полицейский получил удар ножом и открыл огонь

Несмотря на ранение, офицер не дал злоумышленникам сбежать с места преступления.

Ранее Лайф сообщал, что один человек пострадал при взрыве на автомойке в Сочи.

Выбор редакции

"Нет другого вектора, кроме Союзного государства". Пушков оценил жёсткий ответ Лукашенко на призыв Макрона уйти в отставку

28 сентября, 01:14

Неизвестный с ножом напал на прохожих у здания редакции "Шарли эбдо" в Париже, есть раненые

25 сентября, 10:30

В Сети появились фотографии сгоревшего штурмовика Су-25 ВВС Армении

сегодня в 09:54

Лайф публикует видео с места задержания беглецов из дагестанской колонии

сегодня в 10:33

Пропавшую без вести женщину нашли спустя два года благодаря рыбакам, которые вытащили её из океана

сегодня в 10:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.