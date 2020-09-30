Парижан напугал мощный взрыв. Оказалось, виной тому истребитель — видео

Видео © Twitter / The Wolfpack
Жители Парижа и близлежащих городов услышали сегодня звук мощного взрыва, его свидетелями стали также зрители трансляции турнира по теннису "Ролан Гаррос".
На кадрах видно, что в ходе соревнования слышится сильный хлопок, который приводит в замешательство игроков и зрителей.
Как оказалось, никакого взрыва и разрушений в городе нет, а мощный хлопок сопровождал преодоление звукового барьера истребителем.
В пригороде Парижа полицейский получил удар ножом и открыл огоньНесмотря на ранение, офицер не дал злоумышленникам сбежать с места преступления.
Ранее Лайф сообщал, что один человек пострадал при взрыве на автомойке в Сочи.
Комментариев: 0