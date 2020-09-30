Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Махачкале арестовали пособника сбежавших из колонии заключённых. Он оказался родственником одного из них — видео

Все шестеро беглецов были задержаны сегодня в Калмыкии.

187

Видео © Следственный комитет России

Житель Махачкалы, который помог сбежать шестерым преступникам из колонии, заключён судом под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

Отмечается, что подозреваемый является родственником одного из заключённых. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по статье "Пособничество в совершении побега из места лишения свободы".

Пастуху из Калмыкии заплатят миллион за помощь в поимке беглецов из дагестанской колонии

Мужчина сообщил о преступниках участковому, его имя не разглашается.

Напомним, побег из исправительной колонии в посёлке Шамхал был совершён 22 сентября. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.

Сегодня заключённых удалось поймать в Калмыкии. Лайф публиковал видео с места задержания беглецов.

Выбор редакции

Лайф публикует видео с места задержания беглецов из дагестанской колонии

сегодня в 10:33

В духе Монте-Кристо. Как зэки в колонии под Махачкалой целый год строили тоннель на свободу

23 сентября, 14:38

Стали известны сроки выхода России на плато по коронавирусу

сегодня в 20:43

Путин и Макрон обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе

сегодня в 21:23

Не вписалась в поворот. На Сицилии россиянка несколько раз перевернулась на авто и погибла

сегодня в 21:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.