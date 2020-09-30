В Махачкале арестовали пособника сбежавших из колонии заключённых. Он оказался родственником одного из них — видео

Житель Махачкалы, который помог сбежать шестерым преступникам из колонии, заключён судом под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

Отмечается, что подозреваемый является родственником одного из заключённых. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по статье "Пособничество в совершении побега из места лишения свободы".

Пастуху из Калмыкии заплатят миллион за помощь в поимке беглецов из дагестанской колонии Мужчина сообщил о преступниках участковому, его имя не разглашается.

Напомним, побег из исправительной колонии в посёлке Шамхал был совершён 22 сентября. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.