Правоохранительные органы украинской столицы заявили, что в избиении сотрудницы Посольства США в Киеве Санвер Никаэло, которая скончалась из-за серьёзной травмы головы, подозревается некий мужчина 30–40 лет. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции в "Фейсбуке".
Уточняется, что рост подозреваемого составляет 190–200 сантиметров, неизвестный был одет в чёрные шорты, тёмно-синие кроссовки и футболку. Кроме того, стражи порядка утверждают, что у мужчины тёмные волосы.
Экс-премьер Украины заявил, что население страны за время независимости сократилось на 20 миллионовОн также отметил, что ежегодно Незалежная "теряет по Полтаве".
В данный момент полицейские ведут поиски подозреваемого. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.
Напомним, сотрудница американского посольства в Киеве была обнаружена в бессознательном состоянии и с серьёзной травмой головы в Шевченковском районе украинской столицы. Её заметили прохожие, на место приехала карета скорой помощи. Однако по прибытии в больницу женщина скончалась. Ранее была версия, что она погибла после того, как её зацепил проезжающий мимо поезд.
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