Версия с поездом — не единственная. Сотрудницу американского посольства в Киеве мог убить высокий брюнет

Правоохранительные органы украинской столицы заявили, что в избиении сотрудницы Посольства США в Киеве Санвер Никаэло, которая скончалась из-за серьёзной травмы головы, подозревается некий мужчина 30–40 лет. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции в "Фейсбуке".

Уточняется, что рост подозреваемого составляет 190–200 сантиметров, неизвестный был одет в чёрные шорты, тёмно-синие кроссовки и футболку. Кроме того, стражи порядка утверждают, что у мужчины тёмные волосы.

В данный момент полицейские ведут поиски подозреваемого. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.