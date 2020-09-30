Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Версия с поездом — не единственная. Сотрудницу американского посольства в Киеве мог убить высокий брюнет

Правоохранители ведут его поиски.

335
Post cover

Фото © ТАСС / Марченко Анна

Правоохранительные органы украинской столицы заявили, что в избиении сотрудницы Посольства США в Киеве Санвер Никаэло, которая скончалась из-за серьёзной травмы головы, подозревается некий мужчина 30–40 лет. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции в "Фейсбуке".

Уточняется, что рост подозреваемого составляет 190–200 сантиметров, неизвестный был одет в чёрные шорты, тёмно-синие кроссовки и футболку. Кроме того, стражи порядка утверждают, что у мужчины тёмные волосы.

Экс-премьер Украины заявил, что население страны за время независимости сократилось на 20 миллионов

Он также отметил, что ежегодно Незалежная "теряет по Полтаве".

В данный момент полицейские ведут поиски подозреваемого. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.

Напомним, сотрудница американского посольства в Киеве была обнаружена в бессознательном состоянии и с серьёзной травмой головы в Шевченковском районе украинской столицы. Её заметили прохожие, на место приехала карета скорой помощи. Однако по прибытии в больницу женщина скончалась. Ранее была версия, что она погибла после того, как её зацепил проезжающий мимо поезд.

Выбор редакции

Соратники Зеленского придумали, как переименовать Россию

сегодня в 15:01

Нашли без сознания и с травмой головы. В Киеве скончалась сотрудница американского посольства

сегодня в 14:09

"Давай назад!" Эмоциональное спасение пожарной машины из огня под Воронежем попало на видео

сегодня в 16:59

Продукты, крестики и записки солдатам. В Ереване добровольцы собирают гумпомощь для жителей Нагорного Карабаха — видео

сегодня в 19:50

"Домашних заданий не будет". Власти Москвы объяснили, зачем продлили школьные каникулы

сегодня в 19:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.