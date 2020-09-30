2020-й надоел? В Волгоградской области на улице установили новогоднюю ёлку

Жители города Калача-на-Дону Волгоградской области были немало удивлены, когда заметили на улице новогоднюю ёлку в последний день сентября. Фото опубликовал в соцсетях местный житель Олег Горбунов, иронично отметив под снимком: "Снег пока не завезли, в его роли выступает куча песка".