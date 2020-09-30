2020-й надоел? В Волгоградской области на улице установили новогоднюю ёлку

Жители города Калача-на-Дону Волгоградской области были немало удивлены, когда заметили на улице новогоднюю ёлку в последний день сентября. Фото опубликовал в соцсетях местный житель Олег Горбунов, иронично отметив под снимком: "Снег пока не завезли, в его роли выступает куча песка".
В администрации города, со слов Горбунова, объяснили произошедшее выбором нового места для праздничных гуляний — своего рода репетицией праздника.
В Минтруде рассказали, как в 2021 году распределятся новогодние и майские праздникиПредлагается сделать выходным и 31 декабря, которое по действующему законодательству является рабочим днём.
Волгоградцы же под постом в соцсети шутят насчёт появления новогоднего дерева в сентябре: "Да катись ты, 2020-й!".
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