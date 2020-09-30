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Мясников назвал симптомы CoViD-19, требующие срочного обращения к врачу

Так, при одышке принимать меры необходимо сразу же, а не на седьмой день.

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Фото © Pixabay

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников сообщил, при каком состоянии человеку с CoViD-19 необходимо вызвать врача или отправляться в больницу. В эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" он назвал симптомы инфекции, требующие неотложного медицинского вмешательства.

Надо ехать, когда кашель, нарастающая одышка. Когда вы уже не можете подняться на второй этаж и говорить без одышки, — подчеркнул он.

По его словам, при одышке принимать меры необходимо сразу же, а не на седьмой день, как это происходит у большинства людей с коронавирусом. Он также подчеркнул, что госпитализация не понадобится, если человек способен стоять и сидеть.

Мясников назвал коронавирус разминкой перед апокалипсисом

Напугавшая миллионы людей болезнь не так страшна, считает известный врач.

Врач призвал людей с лёгкой формой заболевания лечиться в домашних условиях, так как в медицинских учреждениях есть риск получить суперинфекцию.

Ранее доктор Мясников поделился с подписчиками вопросами о коронавирусе, на которые до сих пор не найдены ответы.

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