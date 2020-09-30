В московском фитнес-клубе нашли нарушения масочного режима. Но его работники сами уличили Роспотребнадзор — видео

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Роспотребнадзор продолжает проводить рейды по Москве в поисках магазинов, салонов красоты, парикмахерских и других предприятий, которые не соблюдают санитарные требования. Не остались без внимания ведомства и фитнес-клубы. Так, специалисты эпидемиологического контроля нагрянули в один из фитнес-центров сети "С.С.С.Р." и обвинили их в несоблюдении масочно-перчаточного режима.

Однако сотрудники спортивного комплекса выступили со встречными обвинениями, заявив, что участники комиссии Роспотребнадзора сами были без перчаток, а значит, нарушали правила, которые сами же и установили. В ведомстве эту информацию пока никак не комментировали. А вот в фитнес-центре факт нарушения со своей стороны признали, однако исправляться не спешат: надеть маски сотрудники попросили своих клиентов только тогда, когда заметили съёмочную группу Лайфа.

— Масочный режим там особо не соблюдается. Тренеры, конечно, носят. Сами клиенты — нет. Меня перед выходом попросили [надеть маску], сказали: "Там журналисты", — рассказала посетительница спортзала.

Комментировать выявленные нарушения в "С.С.С.Р." Лайфу отказались. Увидев камеру, сотрудница клуба убежала и закрыла дверь прямо перед нашим корреспондентом. Сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел. Ответственность для юридических лиц — штраф до 500 тысяч рублей, для должностных — до 100 тысяч.