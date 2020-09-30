Парень закрутил роман с собственной тёщей, пока его жена умирала в реанимации

Камилла де Мело из Пернамбуку, Бразилия, четыре месяца провела в больнице, перенеся инсульт после операции. Девушка находилась на грани жизни и смерти. Но вместо поддержки близких она столкнулась с новыми бедами. Когда отец наконец забрал её домой, то рассказал, что мать Камиллы и её муж завели роман.
Пока девушка сражалась за жизнь, родительница перебралась к её супругу, якобы чтобы помочь присматривать за ребёнком. Однако отношения тёщи и зятя быстро вышли на новый уровень, пишет noamazonaseassim. Заново влюблённый муж всего дважды посетил находившуюся в реанимации Камиллу, а её мать не приезжала к ней вообще.
В этот период мать — клянусь, я больше не смогу называть её матерью — приехала ко мне домой, чтобы помочь моему мужу заботиться о нашем четырёхлетнем сыне. <...> Когда я вышла из больницы и позвонила ей, чтобы сказать, что жива, и спросить, правда ли они встречаются, то получила ответ: "Да, мы вместе и очень счастливы". Я не могла поверить своим ушам. <...> Муж не брал трубку, а после прислал сообщение с просьбой о разводе. Ни объяснений, ни оправданий, ничего
Камилла де Мело с отцом и сыном. Фото © Instagram / kamyllaa.melo
По словам бразильянки, она росла в нормальной полной семье. Её мать и отец прожили вместе 32 года. Однако, когда Камилла была подростком, родительница пыталась конкурировать с ней и постоянно была недовольна своим ребёнком. Сейчас о маленьком сыне девушке помогает заботиться её отец, который тоже оказался обманут.
Комментариев: 0