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Парень закрутил роман с собственной тёщей, пока его жена умирала в реанимации

По словам девушки, когда она узнала о романе матери и мужа, её словно ударили ножом в грудь.

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Фото © Instagram / kamyllaa.melo

Камилла де Мело из Пернамбуку, Бразилия, четыре месяца провела в больнице, перенеся инсульт после операции. Девушка находилась на грани жизни и смерти. Но вместо поддержки близких она столкнулась с новыми бедами. Когда отец наконец забрал её домой, то рассказал, что мать Камиллы и её муж завели роман.

Фото © Instagram / kamyllaa.melo

Фото © Instagram / kamyllaa.melo

Пока девушка сражалась за жизнь, родительница перебралась к её супругу, якобы чтобы помочь присматривать за ребёнком. Однако отношения тёщи и зятя быстро вышли на новый уровень, пишет noamazonaseassim. Заново влюблённый муж всего дважды посетил находившуюся в реанимации Камиллу, а её мать не приезжала к ней вообще.

Фото © Instagram / kamyllaa.melo

Фото © Instagram / kamyllaa.melo

В этот период мать — клянусь, я больше не смогу называть её матерью — приехала ко мне домой, чтобы помочь моему мужу заботиться о нашем четырёхлетнем сыне. <...> Когда я вышла из больницы и позвонила ей, чтобы сказать, что жива, и спросить, правда ли они встречаются, то получила ответ: "Да, мы вместе и очень счастливы". Я не могла поверить своим ушам. <...> Муж не брал трубку, а после прислал сообщение с просьбой о разводе. Ни объяснений, ни оправданий, ничего

Камилла де Мело

Камилла де Мело с отцом и сыном. Фото © Instagram / kamyllaa.melo

Камилла де Мело с отцом и сыном. Фото © Instagram / kamyllaa.melo

По словам бразильянки, она росла в нормальной полной семье. Её мать и отец прожили вместе 32 года. Однако, когда Камилла была подростком, родительница пыталась конкурировать с ней и постоянно была недовольна своим ребёнком. Сейчас о маленьком сыне девушке помогает заботиться её отец, который тоже оказался обманут.

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Во многих индийских семьях всё ещё отдают предпочтение рождению наследника, а новорождённых девочек ждёт незавидная судьба.

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