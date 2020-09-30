Парень закрутил роман с собственной тёщей, пока его жена умирала в реанимации

В этот период мать — клянусь, я больше не смогу называть её матерью — приехала ко мне домой, чтобы помочь моему мужу заботиться о нашем четырёхлетнем сыне. <...> Когда я вышла из больницы и позвонила ей, чтобы сказать, что жива, и спросить, правда ли они встречаются, то получила ответ: "Да, мы вместе и очень счастливы". Я не могла поверить своим ушам. <...> Муж не брал трубку, а после прислал сообщение с просьбой о разводе. Ни объяснений, ни оправданий, ничего

Камилла де Мело