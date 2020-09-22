Отец пяти дочерей разрезал живот беременной жене, чтобы узнать пол будущего ребёнка

43-летний отец семейства по имени Панналал напал на свою беременную жену Аниту Деви и разрезал ей живот в их доме в городе Бадаюн, Индия. У пары уже было пять дочерей, и мужчина, страстно желавший рождения сына-наследника, таким жестоким образом решил выяснить пол будущего ребёнка, пишет Times of India.

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По словам правоохранителей, местный священник сообщил Панналалу, что его супруга ждёт девочку. И взбешённый муж сначала заставлял её сделать аборт. Однако 35-летняя Анита решила оставить ребёнка и до последнего была непреклонна.

Он часто бил мою сестру за то, что она родила пять дочерей. Наши родители несколько раз вмешивались. Но никто не предполагал, что он пойдёт на такой жестокий шаг Брат Аниты Деви