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Отец пяти дочерей разрезал живот беременной жене, чтобы узнать пол будущего ребёнка

Во многих индийских семьях всё ещё отдают предпочтение рождению наследника, а новорождённых девочек ждёт незавидная судьба.

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Фото © Twitter / Yahoo_MY

43-летний отец семейства по имени Панналал напал на свою беременную жену Аниту Деви и разрезал ей живот в их доме в городе Бадаюн, Индия. У пары уже было пять дочерей, и мужчина, страстно желавший рождения сына-наследника, таким жестоким образом решил выяснить пол будущего ребёнка, пишет Times of India.

Фото © Twitter / Yahoo_MY

Фото © Twitter / Yahoo_MY

По словам правоохранителей, местный священник сообщил Панналалу, что его супруга ждёт девочку. И взбешённый муж сначала заставлял её сделать аборт. Однако 35-летняя Анита решила оставить ребёнка и до последнего была непреклонна.

Он часто бил мою сестру за то, что она родила пять дочерей. Наши родители несколько раз вмешивались. Но никто не предполагал, что он пойдёт на такой жестокий шаг

Брат Аниты Деви

Женщину доставили в больницу в тяжёлом состоянии, а её супруга заключили под стражу. Сам он заявляет, что это был несчастный случай. Якобы он не думал, что брошенный в жену серп может так сильно её ранить, пишет Би-би-си.

Бывший муж не смог смириться с разрывом и зарезал экс-жену на глазах у 4-летней дочки

По словам сестры погибшей, ребёнок, ставший свидетелем жуткой сцены, произнёс: "Мой отец убил мою мать".

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