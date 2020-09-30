Названо условие, при котором в России введут ограничительные меры по CoViD-19

Роспотребнадзор не исключает введения новых ограничительных мер, если ситуация с коронавирусом ухудшится. При этом в службе считают, что после выхода на плато можно прогнозировать спад числа заболевших. А если россияне будут соблюдать все меры безопасности, ужесточение мер не понадобится вовсе.

— Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Всё зависит от динамики заболеваемости, — цитирует "Интерфакс" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Она добавила, что, если граждане будут соблюдать все профилактические меры, рост заболеваемости прекратится уже в течение октября.

— Мы можем выйти на плато в течение ближайших десяти дней, а можем в начале ноября. Всё зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулёзно будет соблюдать необходимые меры профилактики, — подчеркнула Пшеничная.