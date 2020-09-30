Роспотребнадзор не исключает введения новых ограничительных мер, если ситуация с коронавирусом ухудшится. При этом в службе считают, что после выхода на плато можно прогнозировать спад числа заболевших. А если россияне будут соблюдать все меры безопасности, ужесточение мер не понадобится вовсе.
— Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Всё зависит от динамики заболеваемости, — цитирует "Интерфакс" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Стало известно, в каком городе России антитела к коронавирусу есть у половины жителейВ Москве этот показатель в два раза ниже.
Она добавила, что, если граждане будут соблюдать все профилактические меры, рост заболеваемости прекратится уже в течение октября.
— Мы можем выйти на плато в течение ближайших десяти дней, а можем в начале ноября. Всё зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулёзно будет соблюдать необходимые меры профилактики, — подчеркнула Пшеничная.
Москвич в страхе перед коронавирусом выпил 30 таблеток "Арепливира" за раз. Но всё равно оказался в больницеТо есть он почти опустошил упаковку, которая стоит 12 тысяч рублей.
Ранее инфекционист назвал семь отличий нынешней ситуации с распространением коронавируса от весеннего пика. Несмотря на то что в этот раз всё гораздо благополучнее, президент РФ Владимир Путин обратился к согражданам с просьбой соблюдать все рекомендации специалистов по защите здоровья. Хотя и признал, что понимает усталость россиян от ограничений из-за коронавируса.
Коронавирус: Главное
Роспотребнадзор выявил нарушения в московских фитнес-клубах, но те сами уличили ведомство в несоблюдении санитарных требований
сегодня в 15:22
Названо условие, при котором в России введут ограничительные меры по CoViD-19
сегодня в 15:13
Песков признался, что нарушил масочный режим во время посещения кинотеатра
сегодня в 10:11
Комментариев: 0