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Названо условие, при котором в России введут ограничительные меры по CoViD-19

Выход на плато может произойти уже в октябре, если граждане будут соблюдать меры профилактики инфекции.

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Фото © Pixabay

Роспотребнадзор не исключает введения новых ограничительных мер, если ситуация с коронавирусом ухудшится. При этом в службе считают, что после выхода на плато можно прогнозировать спад числа заболевших. А если россияне будут соблюдать все меры безопасности, ужесточение мер не понадобится вовсе.

Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Всё зависит от динамики заболеваемости, — цитирует "Интерфакс" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

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Она добавила, что, если граждане будут соблюдать все профилактические меры, рост заболеваемости прекратится уже в течение октября.

Мы можем выйти на плато в течение ближайших десяти дней, а можем в начале ноября. Всё зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулёзно будет соблюдать необходимые меры профилактики, — подчеркнула Пшеничная.

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Ранее инфекционист назвал семь отличий нынешней ситуации с распространением коронавируса от весеннего пика. Несмотря на то что в этот раз всё гораздо благополучнее, президент РФ Владимир Путин обратился к согражданам с просьбой соблюдать все рекомендации специалистов по защите здоровья. Хотя и признал, что понимает усталость россиян от ограничений из-за коронавируса.

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