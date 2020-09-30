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Депутаты Рады ушли на карантин из-за вспышки коронавируса

В следующем месяце состоится только одно пленарное заседание.

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Фото © ТАСС / EPA

Верховная рада ушла на карантин после того, как за соответствующее постановление проголосовал 281 народный депутат. Об этом сообщает Униан. Отмечается, что заседания отменили из-за значительной заболеваемости нардепов и сотрудников аппарата парламента CoViD-19.

Работать до 9 октября депутаты будут в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а единственное пленарное заседание в следующем месяце состоится только 20 октября.

Как сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков, за последние несколько дней коронавирус подтвердился у десяти человек. В то же время зампред депутатской партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что восемь из них — депутаты.

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Он уверен, что политика действующих властей ведёт страну в экономический тупик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны коронавируса в стране.

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