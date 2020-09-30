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В Правительстве Петербурга заявили, что сейчас не рассматривают новые ограничительные меры

Масочный режим в городе продлён до 11 октября.

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Фото © Pixabay

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что на данный момент вопрос с новыми ограничительными мерами в городе не рассматривается. Его слова приводит газета "Петербургский дневник".

Пока [новые] ограничительные меры вводиться не будут. На следующей неделе будет расширенное совещание штаба [по коронавирусу], там мы будем рассматривать все аспекты, — отметил он.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение о том, чтобы сотрудники комитетов и прочих правительственных учреждений вернулись на дистанционный режим работы. Масочный режим в городе продлён до 11 октября.

В Петербурге на фоне пандемии выросло число желающих работать в скорой помощи

В основном это студенты медвузов, которые хотят стать фельдшерами.

В региональном управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, подчеркнули, что если новые ограничения будут приняты — горожане сразу узнают о них из постановления губернатора.

Напомним, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 652 человека. Под наблюдением врачей остаются 2662 пациента, из них 23 находятся в обсерваторе, 2133 — на самоизоляции.

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