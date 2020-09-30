В Правительстве Петербурга заявили, что сейчас не рассматривают новые ограничительные меры

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что на данный момент вопрос с новыми ограничительными мерами в городе не рассматривается. Его слова приводит газета "Петербургский дневник".

— Пока [новые] ограничительные меры вводиться не будут. На следующей неделе будет расширенное совещание штаба [по коронавирусу], там мы будем рассматривать все аспекты, — отметил он.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение о том, чтобы сотрудники комитетов и прочих правительственных учреждений вернулись на дистанционный режим работы. Масочный режим в городе продлён до 11 октября.

В региональном управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, подчеркнули, что если новые ограничения будут приняты — горожане сразу узнают о них из постановления губернатора.