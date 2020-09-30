Врачи из Чувашии спасли пациентку с коронавирусом и стопроцентным поражением лёгких

В Чебоксарах врачи Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, перепрофилированного для лечения пациентов с коронавирусом, спасли пенсионерку, у которой диагностировали CoViD-19, осложнённый пневмонией со стопроцентным поражением лёгких. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

— Состоялась выписка 66-летней пациентки, тяжёлый ход лечения которой был обусловлен подтверждённой коронавирусной инфекцией, осложнённой пневмонией со 100%-ным поражением лёгких, сахарным диабетом, морбидным ожирением и заболеванием сердечно-сосудистой системы, — говорится в сообщении ведомства и "Инстаграме".

За жизнь пациентки врачи боролись более месяца, она находилась в отделении анестезиологии и реанимации. Отмечается, что высокая квалификация и практика специалистов госпиталя помогли выбрать эффективную тактику лечения и сохранить жизнь женщины.

На данный момент в Чувашии зафиксировано 8597 случаев коронавируса, выздоровело 7249 пациентов, 93 человека умерли.