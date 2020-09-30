В Москве за убийство пианиста арестовали сотрудника консерватории

Басманный суд Москвы арестовал сотрудника столичной консерватории Илью Чалых, которого подозревают в убийстве, произошедшем год назад. Под стражей он проведёт ближайшие два месяца.

— Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Чалых меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе суда РИА "Новости".

По версии следствия, в день преступления в гости к Чалых пришёл пианист. Вместе с ещё одним приятелем они распивали алкоголь. Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой пианиста избили до смерти. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.