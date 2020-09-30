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"Давай назад!" Эмоциональное спасение пожарной машины из огня под Воронежем попало на видео

В регионе продолжает гореть лес.

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В Воронежской области продолжают бушевать лесные пожары. Огонь распространяется так быстро, что в определённый момент пламя могло перекинуться на технику. Эмоциональное спасение автомобилей МЧС в селе Александровка попало на видео.

На кадрах видно, что пожарные работают в опасной зоне, где огонь даже не затихает. Вероятно, в процессе тушения пламя подобралось слишком близко к технике, которую пришлось экстренно вызволять из ловушки стихии. Голоса спасателей за кадром очень эмоционально комментируют происходящее, помогая одному из водителей указаниями.

Под Воронежем снова полыхают лесные пожары. Водителям приходится преодолевать стену огня — видео

Деревья горят на границе регионов, поэтому управления МЧС РФ не сразу смогли определиться, кто ответственен за тушение.

Напомним, масштабные природные пожары охватили Воронежскую область в течение нескольких последних дней. Ранее Лайф рассказывал, что в регионе ликвидировали оставшееся крупное возгорание. Однако из-за сильного ветра площадь, на которой бушует огонь, увеличилась.

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