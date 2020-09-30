"Давай назад!" Эмоциональное спасение пожарной машины из огня под Воронежем попало на видео

В Воронежской области продолжают бушевать лесные пожары. Огонь распространяется так быстро, что в определённый момент пламя могло перекинуться на технику. Эмоциональное спасение автомобилей МЧС в селе Александровка попало на видео.

На кадрах видно, что пожарные работают в опасной зоне, где огонь даже не затихает. Вероятно, в процессе тушения пламя подобралось слишком близко к технике, которую пришлось экстренно вызволять из ловушки стихии. Голоса спасателей за кадром очень эмоционально комментируют происходящее, помогая одному из водителей указаниями.