"У меня сломана нога!" Неадекватный пассажир пытался обвинить таксиста в избиении, отказываясь покидать автомобиль — видео

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В Москве неадекватный пассажир отказывался покидать такси и звонил в "милицию", заявляя, что водитель его избивает, в то время как тот уговаривал его выйти из автомобиля. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл на Ярцевской улице. Мужчина требовал сесть вперёд, однако водитель сообщил, что с креслом проблемы, и предложил разместиться сзади. Это и стало причиной конфликта. Клиент с бутылкой, вероятно, алкоголя в пакете позвонил правоохранителям и стал жаловаться, что таксист избивает его на улице, хотя сам в это время сидел в салоне машины. Водитель попытался вытащить мужчину, но у него не вышло.

Неадекватный пассажир требовал вызвать скорую, потому что у него "кровотечение, сломана нога", на которой якобы стоит водитель. Но к мужчине никто не приехал, и ему всё-таки пришлось покинуть автомобиль.

Это далеко не первый случай неадекватного поведения пассажиров в такси, однако чаще всего подобные инциденты связаны с детскими креслами в машинах, точнее, их отсутствием. Так, в Новосибирске мужчина разгромил машину такси за отказ водителя везти его с детьми без специального кресла. Похожую истерику закатила и жительница Тюмени.