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"Понятно?!" Пугачёва ответила хейтерам на слухи о разладе с Галкиным

Своё обращение она зашифровала в песне.

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Видео © Instagram / alla_orfey

Российская певица Алла Пугачёва прокомментировала слухи о разладе со своим супругом Максимом Галкиным, которые ходят по Сети с лета. Примадонна опубликовала в своём инстаграме видео, на которое обратил внимание портал "Дни.ру". Пугачёва исполнила куплет из песни "Осенние листья", заменив одну из строчек признанием в любви своему супругу.

Счастлив лишь тот, кто в сердце поёт, с кем рядом Максимка идёт! Понятно?! — ответила звезда на стремительно распространяющиеся слухи.

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Пластический хирург рассказал, как, по его мнению, артистки приобрели столь молодую внешность.

Поклонники отметили непривычный для Пугачёвой образ, в котором певица вышла на прогулку в парк. На ней были кофта с капюшоном и внушительных размеров очки, закрывающие половину лица.

Ранее Максим Галкин и Алла Пугачёва показали поклонникам, как отметили день рождения своих детей, двойняшек Лизы и Гарри, в семейном кругу.

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