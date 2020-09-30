"Понятно?!" Пугачёва ответила хейтерам на слухи о разладе с Галкиным

Видео © Instagram / alla_orfey

Российская певица Алла Пугачёва прокомментировала слухи о разладе со своим супругом Максимом Галкиным, которые ходят по Сети с лета. Примадонна опубликовала в своём инстаграме видео, на которое обратил внимание портал "Дни.ру". Пугачёва исполнила куплет из песни "Осенние листья", заменив одну из строчек признанием в любви своему супругу.

— Счастлив лишь тот, кто в сердце поёт, с кем рядом Максимка идёт! Понятно?! — ответила звезда на стремительно распространяющиеся слухи.

Поклонники отметили непривычный для Пугачёвой образ, в котором певица вышла на прогулку в парк. На ней были кофта с капюшоном и внушительных размеров очки, закрывающие половину лица.