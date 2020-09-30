Нейросеть показала, как выглядели бы Пугачёва и Ротару без пластики, и этих бабушек не узнать

Алле Пугачёвой 71 год, но она раз за разом удивляет поклонников своей не по возрасту гладкой кожей и идеальным контуром лица. Софии Ротару 73, и её внешность позволяет фанатам думать, что их любимица выиграла в генетическую лотерею или вовсе пьёт элексир вечной молодости. Однако артистки сейчас могли выглядеть совсем по-другому.

Фото © Instagram / alla_orfey, скриншот © YouTube / НТВ

Столичный пластический хирург Амжад Аль-Юсеф, к которому обращались многие знаменитости, считает, что обе звезды прибегали к помощи его коллег. Врач рассказал в выпуске "Как стать красивой" на НТВ, через какие именно трансформации прошли Алла Борисовна и София Михайловна. А нейросеть помогла показать, как выглядели бы певицы в своём возрасте без пластики. Результат оказался впечатляющим: на кадрах предстали неузнаваемые морщинистые бабушки.

Очень красивые изменения Аллы Борисовны, начиная от шеи. Мы видим хорошее состояние. Чёткий овал, подтянутые формы, никаких брылей, всё стройное и подтянутое. Это подтяжка лица и шеи, эндоскопическая подтяжка лба и блефаропластика верхних и нижних век Амжад Аль-Юсеф

Фото © Instagram / sofiarotaru.official, скриншот © YouTube / НТВ

Работа над внешностью Ротару поразила Амжада Аль-Юсефа. Он отметил, что это тот уровень, к которому должен стремиться каждый пластический хирург.

У Софии Ротару, я считаю, эталонная пластика. Кожа оптимизирована с верхней и нижней частей. Была эндоскопическая подтяжка зоны бровей, то есть брови подтянуты кверху для создания этого кошачьего взгляда. Сделана подтяжка лица, потому что мы видим идеальный овал. Подтянутая шея, классный подбородок — тут всё очень красиво Амжад Аль-Юсеф

Фото © Instagram / sofiarotaru.official, maxgalkinru