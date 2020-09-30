Канье Уэст показал, как он видит собственную жену, сняв Ким Кардашьян в едва заметном нижнем белье

Недавно в инстаграме журнала anothermagazine появились кадры с фотосессии, в которой приняли участие Ким Кардашьян и французская светская львица Мишель Лами. На кадре 39-летняя звёздная модель сидит на скамье в топе и трусах собственного бренда Skims. Образ завершают аксессуары: кольца, серьги и браслеты-цепи.

Фото © Instagram / anothermagazine

Стоит отметить, что фотографировал Ким её муж Канье Уэст, который в этом году собирался баллотироваться на пост президента США и даже провёл несколько эмоциональных встреч с избирателями. Мишель Лами также снимал её супруг, американский дизайнер Рика Оуэнс. Камеру мужьям доверили под руководством нидерландского профессионального фотографа Пола Койкера.

Фото © Instagram / anothermagazine