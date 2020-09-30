Канье Уэст показал, как он видит собственную жену, сняв Ким Кардашьян в едва заметном нижнем белье

Недавно в инстаграме журнала anothermagazine появились кадры с фотосессии, в которой приняли участие Ким Кардашьян и французская светская львица Мишель Лами. На кадре 39-летняя звёздная модель сидит на скамье в топе и трусах собственного бренда Skims. Образ завершают аксессуары: кольца, серьги и браслеты-цепи.
Стоит отметить, что фотографировал Ким её муж Канье Уэст, который в этом году собирался баллотироваться на пост президента США и даже провёл несколько эмоциональных встреч с избирателями. Мишель Лами также снимал её супруг, американский дизайнер Рика Оуэнс. Камеру мужьям доверили под руководством нидерландского профессионального фотографа Пола Койкера.
Кардашьян и Лами познакомились в 2013 году и с тех пор регулярно общаются. Во время изоляции селебрити придумали проект специально для AnOther. Получившиеся снимки, сделанные супругами, использовали для обложки нового выпуска журнала.
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