Канье показал новую модель очков, после которой фанаты единогласно решили, что хуже быть не может

В своём твиттере Уэст опубликовал фотографии новых очков его бренда. Впрочем, до того, как снимки не появились на моделях, понять, что это за аксессуар, было сложно.
На первом снимке Канье показал лежащие на полу предметы, больше напоминающие ободки для волос, чем очки. Это сразу отразилось в комментариях. Рэпера называли "гением по созданию ужасных вещей", а некоторые в язвительной форме расспрашивали, что это такое.
Я бы хотела узнать, что это такое по вашей задумке. Это можно надевать куда захочется? На бедро или, например, шею. Дай мне знать
kolsoy
Но и когда Канье раскрыл предназначение его "изобретения", фанаты не остались довольными. Главный вопрос, можно ли в таких солнцезащитных очках видеть хоть что-то
Ну и как они работают?
CrypticNoOne
Как он, чёрт возьми, должен видеть (в этих очках)?
thevincedao
Другие же пользователи отнеслись к дизайн-изыскам Канье как к очередному поводу потренироваться в создании мемов. Некоторые варианты получились довольно смешными
От первого лица: на вас солнцезащитные очки Yeezy
johnkrug_
Фото © Twitter / johnkrug_
Канье увидел на заднем дворе случайный сломанный предмет и такой: "Хм, а из этого выйдут неплохие солнцезащитные очки"
wizcasper_
Также рэперу напомнили, что его очки далеко не новое слово в моде. Ретрофутуризм в дизайне одежды отразился во многих произведениях поп-культуры, и, возможно, Канье нужно быть поосторожнее с авторскими правами
Чувствую стиль Фреона из суперсемейки
off___jared
Фото © Twitter / off___jared
Жди повестку в суд по обвинению в нарушении авторских прав "Стартрека"
suchy86
Фото © Twitter / suchy86
Несмотря на странный дизайн и сомнительную пользу очков, очевидно, стоить они будут совсем не мало. К примеру, цены на кроссовки бренда Yeeze колеблются от 18 до 100 тысяч рублей.