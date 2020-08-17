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Канье показал новую модель очков, после которой фанаты единогласно решили, что хуже быть не может

Не успели фанаты Канье отойти от ужасного, по их мнению, дизайна грядущих кроссовок Yeezy, как рэпер снова шокировал общественность странными и нелепыми попытками поиграть в дизайнера.

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Фото © Instagram / kanyewestt_official

В своём твиттере Уэст опубликовал фотографии новых очков его бренда. Впрочем, до того, как снимки не появились на моделях, понять, что это за аксессуар, было сложно.

Фото © Twitter / kanyewest

На первом снимке Канье показал лежащие на полу предметы, больше напоминающие ободки для волос, чем очки. Это сразу отразилось в комментариях. Рэпера называли "гением по созданию ужасных вещей", а некоторые в язвительной форме расспрашивали, что это такое.

Я бы хотела узнать, что это такое по вашей задумке. Это можно надевать куда захочется? На бедро или, например, шею. Дай мне знать

kolsoy

Но и когда Канье раскрыл предназначение его "изобретения", фанаты не остались довольными. Главный вопрос, можно ли в таких солнцезащитных очках видеть хоть что-то

Фото © Twitter / kanyewest

Ну и как они работают?

CrypticNoOne

Как он, чёрт возьми, должен видеть (в этих очках)?

thevincedao

Другие же пользователи отнеслись к дизайн-изыскам Канье как к очередному поводу потренироваться в создании мемов. Некоторые варианты получились довольно смешными

От первого лица: на вас солнцезащитные очки Yeezy

johnkrug_

Фото © Twitter / johnkrug_

Канье увидел на заднем дворе случайный сломанный предмет и такой: "Хм, а из этого выйдут неплохие солнцезащитные очки"

wizcasper_

Также рэперу напомнили, что его очки далеко не новое слово в моде. Ретрофутуризм в дизайне одежды отразился во многих произведениях поп-культуры, и, возможно, Канье нужно быть поосторожнее с авторскими правами

Чувствую стиль Фреона из суперсемейки

off___jared

Фото © Twitter / off___jared

Жди повестку в суд по обвинению в нарушении авторских прав "Стартрека"

suchy86

Фото © Twitter / suchy86

Несмотря на странный дизайн и сомнительную пользу очков, очевидно, стоить они будут совсем не мало. К примеру, цены на кроссовки бренда Yeeze колеблются от 18 до 100 тысяч рублей.

Канье показал дизайн своих новых кроссовок, и он настолько странный, что от шуток было не удержаться

Канье Уэст — рэпер, кандидат в президенты США, а заодно и дизайнер, и владелец бренда одежды и обуви Yeezy. Недавно селебрити показал, как будут выглядеть новые кроссовки, и они оказались такими странными, что тут же стали мемом.

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