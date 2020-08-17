Канье показал новую модель очков, после которой фанаты единогласно решили, что хуже быть не может

В своём твиттере Уэст опубликовал фотографии новых очков его бренда. Впрочем, до того, как снимки не появились на моделях, понять, что это за аксессуар, было сложно.

Фото © Twitter / kanyewest

На первом снимке Канье показал лежащие на полу предметы, больше напоминающие ободки для волос, чем очки. Это сразу отразилось в комментариях. Рэпера называли "гением по созданию ужасных вещей", а некоторые в язвительной форме расспрашивали, что это такое.

Я бы хотела узнать, что это такое по вашей задумке. Это можно надевать куда захочется? На бедро или, например, шею. Дай мне знать kolsoy

Но и когда Канье раскрыл предназначение его "изобретения", фанаты не остались довольными. Главный вопрос, можно ли в таких солнцезащитных очках видеть хоть что-то

Фото © Twitter / kanyewest

Ну и как они работают? CrypticNoOne

Как он, чёрт возьми, должен видеть (в этих очках)? thevincedao

Другие же пользователи отнеслись к дизайн-изыскам Канье как к очередному поводу потренироваться в создании мемов. Некоторые варианты получились довольно смешными

От первого лица: на вас солнцезащитные очки Yeezy johnkrug_

Фото © Twitter / johnkrug_

Канье увидел на заднем дворе случайный сломанный предмет и такой: "Хм, а из этого выйдут неплохие солнцезащитные очки" wizcasper_

Также рэперу напомнили, что его очки далеко не новое слово в моде. Ретрофутуризм в дизайне одежды отразился во многих произведениях поп-культуры, и, возможно, Канье нужно быть поосторожнее с авторскими правами

Чувствую стиль Фреона из суперсемейки off___jared

Фото © Twitter / off___jared

Жди повестку в суд по обвинению в нарушении авторских прав "Стартрека" suchy86

Фото © Twitter / suchy86

Несмотря на странный дизайн и сомнительную пользу очков, очевидно, стоить они будут совсем не мало. К примеру, цены на кроссовки бренда Yeeze колеблются от 18 до 100 тысяч рублей.