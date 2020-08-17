Цискаридзе случайно оголил грудь Полины Гагариной и задрал платье, пока кружил её на руках — видео

В "Инстаграме" 46-летнего Николая Цискаридзе появился необычный ролик, который поднял настроение многим пользователям. На его кадрах артист предстал в обществе двух певиц: Полины Гагариной и Теоны Контридзе. Звезда балета решила показать своим спутницам одну из своих поддержек.

Видео © Instagram / tsiskaridzenikolay

Первой участницей "эксперимента" стала Теона, которую тут же потеснила Полина. Цискаридзе закружил Гагарину на руках, и девушка не сдержала эмоций. Лёгкое просторное платье соскользнуло с её бедер и груди, о чем Полина не постеснялась сообщить во всеуслышание. "Женская конкуренция — страшная сила! Сильфидарий, или гарем на выезде. Споры о составах...", -- подписал пост артист.

Фото © Instagram / gagara1987, tsiskaridzenikolay

Ролик быстро набрал более 76 тысяч лайков, и комментаторы не могли сдержать улыбку, глядя на забавные моменты. Пользовательницы заявили, что завидуют певицам, и посоветовали звезде балета беречь спину. Однако у некоторых пикантное видео вызвало недоумение. Юзеры решили, что артисту не стоило выставлять провокационные кадры на всеобщее обозрение.

Ну вот теперь и Гагарина может хвастаться, что сам Цискаридзе её на руках носил😂 zarevna13

Николай Максимович, берегите, пожалуйста, спину. Она у нас одна такая, а всех не осильфидить...

svetlanarusanova19

Фото © Instagram / gagara1987

Я пересмотрела уже раз десять, от души 🤣🤣🤣 Николай Максимович, я вас обожаю!!! И девочки все прекрасны 🙌❤️ nataliandreevnaa

Если мой кумир это выставляет публично, значит ему это надо. Значит есть цель. Один вопрос у меня: а позволила бы такое Уланова? Что вообще происходит? Какова цель всего этого? essentuki_17_