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Полина Гагарина похвасталась откровенным фото, но фанаты испугались, что певица серьёзно больна

По мнению подписчиков, стройность артистки переросла в болезненную худобу.

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Фото © Instagram / gagara1987

33-летняя певица отправилась на отдых и не могла не поделиться в "Инстаграме" ярким фото с отдыха. На нём Полина Гагарина позировала в крошечном разноцветном бикини на фоне моря и гор и счастливо улыбалась. В качестве локации артистка указала Турцию.

Фото © Instagram / gagara1987

Однако подписчики не спешили радоваться за артистку. Юзеров не впечатлили тонкая талия, плоский живот и стройные ноги певицы. Наоборот, снимок вызвал у них тревогу. Ведь, по мнению фанатов, Полина катастрофически похудела и всё не перестаёт сбрасывать килограммы. В итоге они даже заподозрили у артистки анорексию.

Фото © Instagram / gagara1987

Боже, какая же худая, может, начать кушать?

ermakkaty12

Анорексия

victor_all5

Фото © Instagram / gagara1987

Боже... Скелет

lin47671

Ну это уж слишком, Полин! Кости аж выпирают🙄, мне кажется, нужно поднабрать кг 5

7420aleksandra

Резкое похудение артистки происходит на фоне разрыва с мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Однако, по слухам, Полина отправилась на отдых в Турцию не одна, а в сопровождении другого мужчины, пишет телеграм-канал "Курятник". Компанию певице составил саунд-продюсер Владимир Чиняев, роман с которым ей приписывали ранее. Якобы пара сняла двухэтажную виллу, неделя пребывания в которой стоит 1,750 млн руб.

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