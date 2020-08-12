Полина Гагарина похвасталась откровенным фото, но фанаты испугались, что певица серьёзно больна

33-летняя певица отправилась на отдых и не могла не поделиться в "Инстаграме" ярким фото с отдыха. На нём Полина Гагарина позировала в крошечном разноцветном бикини на фоне моря и гор и счастливо улыбалась. В качестве локации артистка указала Турцию.

Фото © Instagram / gagara1987

Однако подписчики не спешили радоваться за артистку. Юзеров не впечатлили тонкая талия, плоский живот и стройные ноги певицы. Наоборот, снимок вызвал у них тревогу. Ведь, по мнению фанатов, Полина катастрофически похудела и всё не перестаёт сбрасывать килограммы. В итоге они даже заподозрили у артистки анорексию.

Фото © Instagram / gagara1987

Боже, какая же худая, может, начать кушать? ermakkaty12

Анорексия victor_all5

Фото © Instagram / gagara1987

Боже... Скелет lin47671

Ну это уж слишком, Полин! Кости аж выпирают🙄, мне кажется, нужно поднабрать кг 5 7420aleksandra