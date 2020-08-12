Канье показал дизайн своих новых кроссовок, и он настолько странный, что от шуток было не удержаться

Недавно Канье в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовал фотографии пары кроссовок. Впрочем, если бы рэпер не подписал, что так будут выглядеть новые Yeezy, вряд ли бы кто-то догадался, что на снимке обувь.

Фото © Twitter / kanyewest

Дизайн получился настолько странным, что пользователи тут же начали искать, на что же похожа свежая модель. Комментарии под постом заполонили фотографии вариантов. Кому-то кроссовки показались похожими на жаренную во фритюре картошку, кому-то — на скелет рыбы, а кто-то сравнивал новое творение эксцентричного рэпера с совсем странными вещами.

"Свою пару я уже получил"

Фото © Twitter / CRISPYxDRIP

"Не вижу разницы"

Фото © Twitter / nickkvalladares

Они выглядят так, как однажды я игрался с 3D-принтером и создал полную ерунду thelifeofmajol

Впрочем, это далеко не первый раз, когда Канье шокирует общественность дизайном своих кроссовок. Прошлая модель также стала предметом юмора фанатов. Кстати, цены на обувь от рэпера совсем не шуточные — от 18 до 100 тысяч рублей

Фото © Twitter / JoeJoeColes