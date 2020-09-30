"А считали, что я несу ахинею!" Боня ответила на заявления Минцифры об опасности вышек 5G

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Модель Виктория Боня заявила, что нашла официальное подтверждение своей теории о "серьёзном вреде" от вышек 5G. Этим телеведущая поделилась в беседе с Пятым каналом.

Боня отметила, что недавно её догадки якобы подтвердило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

— Минкомсвязь (сегодня Минцифры. — Прим. Лайфа) заявило о том, что, действительно, вышки 5G могут быть опасны, если они находятся в непосредственной близости с людьми... Когда я об этом говорила по весне, надо мной просто открыто глумились, потому что считали, что я несу ахинею! — сказала телеведущая.

Она отметила, что изучила вопрос с разных сторон и не нашла ни одного исследования о том, что излучение безопасно. Боня отметила, что из-за короткой длины волн 5G вышки будут располагаться близко друг к другу, примерно в ста метрах, и буквально "прошьют" все города.

Модель сделала неутешительный вывод, что вышки будут скоро у каждого дома и учреждения, что, по её мнению, наверняка приведёт к ухудшению самочувствия людей.

По официальным данным Минцифры РФ, вышки 5G могут быть опасны, если находиться от них на расстоянии менее двух метров.