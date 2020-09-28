Минкомсвязи измерило влияние вышек 5G в Москве. Ближе двух метров они опасны

По данным ведомства, вблизи вышек предельно допустимый уровень излучения превышен.

В Москве измерили уровень излучения от базовых станций беспроводных сетей 5G. Об этом Лайфу сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По информации ведомства, соответствующие измерения провёл Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

Специалисты НИИ выяснили уровень электромагнитного поля, создаваемого передающими радиотехническими объектами в диапазоне от 450 до 43 500 мегагерц. Напомним, за 5G планируют закрепить частоты от двух с небольшим до нескольких десятков (вплоть до 100) гигагерц.

Как рассказали в Минкомсвязи, результаты исследования показали соответствие излучения вышек 5G нормам СанПиНа почти во всех случаях. Стоит упомянуть, что действующие санитарно-эпидемиологические правила устанавливают предельно допустимую мощность электромагнитного поля от подобных устройств на уровне 10 микроватт на квадратный сантиметр.

Только в непосредственной близости от размещения антенн (на расстояниях до 2 м, в отдельных случаях до 5 м) отмечаются уровни плотности потока энергии (ППЭ), превышающие нормативные значения, установленные для населения действующими гигиеническими регламентами 10 мкВт/см2 Из сообщения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

В ведомстве подчеркнули, что так близко к антеннам людям находиться запрещено. Отмечается, что специалисты также замерили уровень излучения 5G в жилых районах и в местах, где расположены различные общественные здания. По приведённым данным, на высоте от двух метров над поверхностью Земли этот уровень оказался как минимум втрое меньше предельно допустимого. Внутри зданий превышений также не обнаружено, говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, это исследование ещё не завершено, в ближайшие месяцы планируется провести испытания на лабораторных животных. Таким образом учёные хотят прояснить, как постоянное излучение от станций 5G влияет на самые чувствительные системы организма.