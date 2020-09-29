Сестра Фриске похвалилась безупречной фигурой в бикини. Но её загнобили за другое

Сестра Жанны Фриске похвасталась в соцсетях безупречной фигурой в бикини и в очередной раз напомнила о поразительном сходстве со знаменитой покойной артисткой. Как отмечает "Дни.ру", Наталью стали упрекать в целенаправленном копировании экс-солистки "Блестящих" и засыпать гневными комментариями.
— А она не ездит под псевдонимом Жанны?! — написала одна из подписчиц Натальи.
Впрочем, были и комментарии другого типа. "Она же прекрасна! Словно Жанночка вернулась. Спасибо вам, что напоминаете о своей сестре", "Как же на Жанночку вы похожи", — пишут такие фолловеры.
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Напомним, поклонники Жанны Фриске считают, что сестра покойной певицы Наталья не обладает её талантом, но пытается её копировать. Девушка же ранее подогрела догадки недругов своим появлением на публике в платье звёздной сестры. Отцу пришлось объяснить её поведение.
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