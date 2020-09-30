Охраняют издалека. Полиция из-за пробок не может подъехать к инкассаторской машине, попавшей в ДТП

В Москве инкассаторская машина попала в небольшую аварию, но полиция не может подъехать к месту ДТП из-за пробок. Инцидент, как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, произошёл на съезде с третьего кольца на Варшавском шоссе.
Отмечается, что сотрудники правопорядка, которые должны охранять деньги, не могут добраться до места из-за огромных заторов, однако автомобиль находится в зоне видимости полицейских. В данный момент груз сторожат сами сотрудники инкассации.
Миасский дрифт. На Урале машина ЧОПа совершила эффектное ДТП с переворотом — видеоПо словам очевидцев, водитель легковушки был пьян.
Пострадавших в результате аварии нет.
Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли в ДТП с инкассаторской машиной под Оренбургом.
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