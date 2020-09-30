Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Охраняют издалека. Полиция из-за пробок не может подъехать к инкассаторской машине, попавшей в ДТП

Пострадавших в аварии нет.

191

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве инкассаторская машина попала в небольшую аварию, но полиция не может подъехать к месту ДТП из-за пробок. Инцидент, как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, произошёл на съезде с третьего кольца на Варшавском шоссе.

Отмечается, что сотрудники правопорядка, которые должны охранять деньги, не могут добраться до места из-за огромных заторов, однако автомобиль находится в зоне видимости полицейских. В данный момент груз сторожат сами сотрудники инкассации.

Миасский дрифт. На Урале машина ЧОПа совершила эффектное ДТП с переворотом — видео

По словам очевидцев, водитель легковушки был пьян.

Пострадавших в результате аварии нет.

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли в ДТП с инкассаторской машиной под Оренбургом.

Выбор редакции

"У меня сломана нога!" Неадекватный пассажир пытался обвинить таксиста в избиении, отказываясь покидать автомобиль — видео

сегодня в 16:43

В Красноярске нашли более 2 млн, похищенных при нападении на инкассаторов — видео

9 июня, 10:40

"Давай назад!" Эмоциональное спасение пожарной машины из огня под Воронежем попало на видео

сегодня в 16:59

"Не планировала умирать". Адвокат семьи Конкиных рассказала о последнем дне жизни дочери актёра

сегодня в 16:54

"Немцы называют Путиным". Зачем Черчесов вызвал в сборную защитника из Германии

сегодня в 16:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.