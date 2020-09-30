Охраняют издалека. Полиция из-за пробок не может подъехать к инкассаторской машине, попавшей в ДТП

В Москве инкассаторская машина попала в небольшую аварию, но полиция не может подъехать к месту ДТП из-за пробок. Инцидент, как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, произошёл на съезде с третьего кольца на Варшавском шоссе.

Отмечается, что сотрудники правопорядка, которые должны охранять деньги, не могут добраться до места из-за огромных заторов, однако автомобиль находится в зоне видимости полицейских. В данный момент груз сторожат сами сотрудники инкассации.

Пострадавших в результате аварии нет.