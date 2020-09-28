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В Сочи агрессивный таксист оторвал ухо пассажиру во время драки

Пострадавший подал заявление в полицию, а потом почему-то быстро передумал.

Фото © Pixabay

В Сочи во время драки таксист оторвал ухо пассажиру, об этом сообщает "Комсомольская правда".

Молодой человек со своей девушкой поздним вечером сели в машину такси в Адлерском районе курортного города. Во время поезди у них завязалась ссора с шофёром, которая дошла до рукоприкладства.

Таксист в Петербурге уходил от погони и вытолкнул из салона пассажирку

Остановить машину удалось после стрельбы по колёсам.

В результате 24-летний местный житель лишился уха. На место происшествия прибыла скорая, врачи оказали пострадавшему первую помощь.

Молодой человек подал заявление в полицию на обидчика, но потом отчего-то резко передумал и в ходе проверки забрал его. Также отказался от медицинского освидетельствования. Причины такого поведения и официальные данные МВД пока не сообщаются.

Ранее Лайф сообщал, что в Комсомольске-на-Амуре таксист с ножом гонялся за автобусом.

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