В Сочи агрессивный таксист оторвал ухо пассажиру во время драки

В Сочи во время драки таксист оторвал ухо пассажиру, об этом сообщает "Комсомольская правда".

Молодой человек со своей девушкой поздним вечером сели в машину такси в Адлерском районе курортного города. Во время поезди у них завязалась ссора с шофёром, которая дошла до рукоприкладства.

В результате 24-летний местный житель лишился уха. На место происшествия прибыла скорая, врачи оказали пострадавшему первую помощь.

Молодой человек подал заявление в полицию на обидчика, но потом отчего-то резко передумал и в ходе проверки забрал его. Также отказался от медицинского освидетельствования. Причины такого поведения и официальные данные МВД пока не сообщаются.