Под Воронежем снова полыхают лесные пожары. Водителям приходится преодолевать стену огня — видео

Видео © "ВКонтакте" / Владимир Сердюк

На границе Воронежской и Белгородской областей полыхают лесные пожары, огонь уже добрался до проезжей части. Очевидцы делятся видео со стихийным бедствием в соцсетях.

На кадрах видны столбы дыма над лесом и горящие деревья, которые находятся очень близко к трассе. Автомобилисты отмечают, что в машине жарко, как в печке.

Ролик сделан, по разным данным, недалеко от города Россошь или города Ольховатка у границы с Белгородской областью. Как сообщает LifeShot, в управлении МЧС РФ по Воронежской области заявили, что они не ответственны за этот участок, при этом в Белгороде сказали то же самое.

Позднее ведомства всё же выяснили, кому надлежит заниматься этой ситуацией.