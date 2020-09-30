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"Я была идиотка". Бывшая пассия доцента Соколова рассказала, как он чуть не забил её до смерти за 11 лет до Ещенко

Инцидент с экс-возлюбленной историка произошёл 9 ноября 2008 года, а нашумевшее убийство аспирантки — 8 ноября 2019 года.

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Видео © Трансляция

Бывшая возлюбленная доцента-расчленителя Олега Соколова Екатерина Пржигодская впервые дала показания в суде, рассказав об отношениях с историком и жестоком расставании.

По словам девушки, романтические отношения с преподавателем у них начались в 2007 году в университете, когда Екатерина была студенткой. Об официальной жене и новорождённом ребёнке в тот момент историк предпочёл умолчать и уверял возлюбленную, что женится на ней.

Я была идиотка, двадцатиоднолетняя идиотка! — отметила девушка.

Брат аспирантки Ещенко рассказал о последнем звонке сестры: Плакала и жаловалась на Соколова

По его словам, девушка рассказала, что историк ударил её головой об пол.

Позже Екатерина узнала о браке преподавателя. Тот, в свою очередь, обещал развестись, но так этого и не сделал. Это стало одним из факторов, почему девушка решила поставить в отношениях, которые продлились более года, точку. Она приехала в квартиру к Соколову, чтобы забрать свои вещи, когда тот заверил, что они расстанутся как "цивилизованные люди".

Однако, как только закрылась дверь квартиры, историк схватил девушку, привязал её к стулу и стал наносить удары в область лица, груди, рук, угрожая изуродовать горячим утюгом и заявляя, что её тело никто не найдёт. В определённый момент Екатерина смогла высвободить одну ногу и выбежать в другую комнату, но историк подскочил к ней и стал бить, а потом накинул жгут на шею и начал душить.

Позже у Соколова, по словам девушки, случилась истерика, он её отпустил. Екатерина подала заявление в полицию, но ход дело не получило.

Обнародована причина смерти аспирантки, которую убил доцент-расчленитель Соколов

По мнению эксперта, историк пытался задушить свою жертву, но не смог, девушка лишь потеряла сознание.

Как сообщал Лайф, бывший доцент СПбГУ историк Олег Соколов убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в ноябре прошлого года. Полиция задержала Соколова на следующий день, когда он пытался избавиться от расчленённого тела девушки в реке. Весной СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.

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