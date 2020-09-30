"Я была идиотка". Бывшая пассия доцента Соколова рассказала, как он чуть не забил её до смерти за 11 лет до Ещенко

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Бывшая возлюбленная доцента-расчленителя Олега Соколова Екатерина Пржигодская впервые дала показания в суде, рассказав об отношениях с историком и жестоком расставании.

По словам девушки, романтические отношения с преподавателем у них начались в 2007 году в университете, когда Екатерина была студенткой. Об официальной жене и новорождённом ребёнке в тот момент историк предпочёл умолчать и уверял возлюбленную, что женится на ней.

— Я была идиотка, двадцатиоднолетняя идиотка! — отметила девушка.

Позже Екатерина узнала о браке преподавателя. Тот, в свою очередь, обещал развестись, но так этого и не сделал. Это стало одним из факторов, почему девушка решила поставить в отношениях, которые продлились более года, точку. Она приехала в квартиру к Соколову, чтобы забрать свои вещи, когда тот заверил, что они расстанутся как "цивилизованные люди".

Однако, как только закрылась дверь квартиры, историк схватил девушку, привязал её к стулу и стал наносить удары в область лица, груди, рук, угрожая изуродовать горячим утюгом и заявляя, что её тело никто не найдёт. В определённый момент Екатерина смогла высвободить одну ногу и выбежать в другую комнату, но историк подскочил к ней и стал бить, а потом накинул жгут на шею и начал душить.

Позже у Соколова, по словам девушки, случилась истерика, он её отпустил. Екатерина подала заявление в полицию, но ход дело не получило.