В Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект о заморозке накопительной пенсии ещё на год. Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты. Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству эта норма действует до 2022 года включительно. Кабмин предлагает её продлить.
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В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта не повлечёт изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
— Реализация законопроекта не повлечёт негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, — полагают авторы инициативы.
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Напомним, что на днях профсоюзы в своём письме к премьеру Михаилу Мишустину предложили отменить в России накопительную часть пенсии. В обращении указано, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Это в 1,5 раза выше уровня прогнозируемой инфляции.
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