В Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

Кабмин предлагает продлить порядок, при котором отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян будут идти на выплаты нынешним пенсионерам.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о заморозке накопительной пенсии ещё на год. Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты. Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству эта норма действует до 2022 года включительно. Кабмин предлагает её продлить.

В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта не повлечёт изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

— Реализация законопроекта не повлечёт негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, — полагают авторы инициативы.

Напомним, что на днях профсоюзы в своём письме к премьеру Михаилу Мишустину предложили отменить в России накопительную часть пенсии. В обращении указано, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.