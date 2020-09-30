Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

Кабмин предлагает продлить порядок, при котором отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян будут идти на выплаты нынешним пенсионерам.

210

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Правительство внесло в Госдуму законопроект о заморозке накопительной пенсии ещё на год. Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты. Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству эта норма действует до 2022 года включительно. Кабмин предлагает её продлить.

С 1 октября изменится порядок получения пособий и субсидий. Кого из миллионов россиян это коснется

Из-за пандемии коронавируса государство серьёзно упростило процесс оформления и получения целого ряда социальных доплат. Это была временная мера. Упрощённый порядок перестаёт действовать 1 октября. Как теперь будут начислять доплаты и на что обращать внимание, чтобы не потерять положенные деньги.

В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта не повлечёт изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Реализация законопроекта не повлечёт негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, — полагают авторы инициативы.

Особенности национальных пенсий. Какие выплаты получают пожилые люди в разных странах

Житель развитой, цивилизованной страны имеет право на получение пенсии. Сумма её везде разная и зависит от определённых факторов. Лайф расскажет, сколько получают пенсионеры за границей.

Напомним, что на днях профсоюзы в своём письме к премьеру Михаилу Мишустину предложили отменить в России накопительную часть пенсии. В обращении указано, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Это в 1,5 раза выше уровня прогнозируемой инфляции.

Выбор редакции

Депутат Госдумы пояснила, кого коснётся решение перевести палату на удалённую работу

вчера в 18:54

Пьянки и прогулы. Трудовой кодекс на удалёнке почти бессилен

24 сентября, 21:40

"Я была идиотка". Экс-возлюбленная доцента-расчленителя Соколова рассказала об отношениях с историком и жестоком расставании

сегодня в 12:09

С 1 октября начинается распродажа валюты. Какие появились риски для сбережений и где сейчас не стоит хранить деньги

сегодня в 12:03

В Росгидромете рассказали, сколько ещё продлятся магнитные бури на Земле

сегодня в 11:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.