Серена Уильямс снялась с Roland Garros из-за травмы

— Я люблю играть в Париже и играть на грунте. И я действительно хотела хорошо здесь выступить. Но у меня повреждение ахилла, и не было достаточно времени, чтобы должным образом залечить его после Открытого чемпионата США, — призналась сама Серена. — Я чувствую, что не смогла бы сыграть много матчей на этом турнире, мне больно ходить, а это верный признак того, что мне нужно постараться восстановиться.