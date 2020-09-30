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Серена Уильямс снялась с Roland Garros из-за травмы

Трёхкратную победительницу французского турнира беспокоит травма ахилла.

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Фото © twitter.com/rolandgarros

Прославленная американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира Большого шлема перед матчем второго круга против болгарки Цветаны Пиронковой. Девятую ракетку мира беспокоит травма ахилла. Об этом сообщает сайт турнира.

Я люблю играть в Париже и играть на грунте. И я действительно хотела хорошо здесь выступить. Но у меня повреждение ахилла, и не было достаточно времени, чтобы должным образом залечить его после Открытого чемпионата США, — призналась сама Серена. — Я чувствую, что не смогла бы сыграть много матчей на этом турнире, мне больно ходить, а это верный признак того, что мне нужно постараться восстановиться.

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