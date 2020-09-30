Зеленский уволил Фокина с поста в контактной группе за отрицание войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Об этом в среду сообщил Офис главы украинского государства. Фокин лишился должности из-за отрицания войны с Россией. А как пояснили у Зеленского, для Украины важно, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, руководствовались в своей деятельности и высказываниях защитой национальных интересов.
Первого премьера Украины назвали мерзавцем и предложили исключить из ТКГ по Донбассу за отрицание войны с Россией"Слова Фокина приносят боль и гнев в сердца украинцев", — заявил глава МВД Незалежной.
— Работа украинской делегации в трёхсторонней контактной группе продолжится на основе чёткого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины. Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
"Будет очень плохо". Депутат Рады предрёк Украине катаклизм и "мегасдвиг"Он уверен, что политика действующих властей ведёт страну в экономический тупик.
Напомним, заявление Фокина, вызвавшее столь негативную реакцию на Украине, прозвучало на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти. Бывший премьер-министр заявил, что РФ требует от Киева лишь осуществить то, что прописано в минских соглашениях. Он добавил, что не видит подтверждений "войны между Россией и Украиной", и возложил ответственность за мирное урегулирование в Донбассе на экс-президента Петра Порошенко.
С резкой критикой в адрес Фокина выступил и глава украинского МВД Арсен Аваков. Он назвал первого премьера мерзавцем и посоветовал как минимум выгнать его на пенсию.
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