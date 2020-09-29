Первого премьера Украины назвали мерзавцем и предложили исключить из ТКГ по Донбассу за отрицание войны с Россией

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что замглавы делегации Незалежной в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый премьер-министр страны Витольд Фокин должен покинуть свой пост из-за отрицания войны с Россией.

— Моя личная позиция: господин Фокин должен уйти из ТКГ, — написал политик в "Фейсбуке".

С резкой критикой в адрес Фокина выступил и глава украинского МВД Арсен Аваков. Он назвал первого премьера мерзавцем и посоветовал как минимум выгнать его на пенсию.

— Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев, — подчеркнул Аваков в "Фейсбуке".

Негативную реакцию на Украине вызвало заявление Фокина на заседании парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти. Бывший премьер-министр заявил, что РФ требует от Киева лишь осуществить то, что прописано в минских соглашениях. Он добавил, что не видит подтверждений "войны между Россией и Украиной", и возложил ответственность за мирное урегулирование в Донбассе на экс-президента Петра Порошенко.