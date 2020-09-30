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На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива почти тонны нефти

Инцидент произошёл во время перекачки топлива с танкера.

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Фото © Magictaiga.com

На севере Красноярского края произошёл новый разлив нефти. Сообщается, что в реку Хатангу и прибрежную почву попала почти тонна топлива. По факту загрязнения окружающей среды прокуратура организовала проверку. В регионе объявлен режим ЧС.

Ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной <...> С целью принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, — говорится в сообщении.

Новый разлив нефтяной смеси произошёл в Норильске

В реку Амбарная попал один кубометр топлива.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры добавили, что инцидент произошёл во время перекачки топлива с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов. В результате сильного ветра судно оторвало от якоря, что и стало причиной разлива.

По предварительной информации, в результате резкого штормового ветра произошёл отрыв судна с якоря, повлёкший перегиб шланголинии и её разрыв, что привело к разливу сырой нефти на берег, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже завтра для определения причин произошедшего и установления ответственных лиц на место прибудет специальная группа, в состав которой войдут сотрудники прокуратуры и администрации региона. Силы МЧС к ликвидации последствий аварии решили не привлекать.

Весной этого года крупный разлив нефтепродуктов произошёл в Норильске. По данным Росприроднадзора, причиной разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки ТЭЦ-3, на которой установлен резервуар. После этого происшествия президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для предотвращения ЧП, подобных разливу топлива в результате аварии на норильской ТЭЦ-3.

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