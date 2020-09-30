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Членам избиркома Петербурга предложили досрочно сложить полномочия

Если комиссия не выполнит рекомендации, то ЦИК РФ имеет право подать заявление в суд о её роспуске.

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

Центризбирком России признал неудовлетворительной работу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга и предложил её членам досрочно сложить с себя полномочия. Соответствующее постановление зачитала на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова.

Отмечается, что причиной такому решению послужило уклонение избиркома от возобновления подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Северной столицы, что повлекло за собой нарушение прав кандидатов и избирателей. Также ЦИК выразила недоверие председателю комиссии Санкт-Петербурга Виктору Минченко.

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Памфилова, в свою очередь, выразила надежду, что власти города прислушаются к Центризбиркому и обратят внимание на местную избирательную систему. Она добавила, что, если рекомендации не будут выполнены, ЦИК имеет право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии.

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