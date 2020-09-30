На Украине отказались указывать должность Лукашенко в официальных обращениях к Белоруссии

В официальных обращениях к белорусским властям МИД Украины больше не будет указывать должность президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о том, как не признавшая легитимность Лукашенко страна будет обращаться к нему после истечения его пятого срока.
— Официальная позиция — Александр Лукашенко, — сообщил Кулеба на сегодняшнем брифинге.
Министр иностранных дел Украины добавил, что в обращениях ведомство не будет употреблять формулировки, которые указывают на якобы незаконность избрания или нелегитимность Лукашенко. По словам Кулебы, подобные фразы больше подходят для употребления в СМИ и соцсетях.
Напомним, после тайной инаугурации Александра Лукашенко на пост президента 23 сентября ряд европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Позже об этом заявили в США, на Украине и в ФРГ.
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