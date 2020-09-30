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Власти Петербурга прорабатывают новые правила регистрации для таксистов

Перевозчики, которые уже прошли все проверки, смогут получить разрешение на работу в кратчайшие сроки без доплат.

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Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Власти Санкт-Петербурга прорабатывают проект постановления в сфере поддержки бизнеса, который предусматривает помощь такси. В частности, предлагается отказаться от уплаты 320 рублей за оформление разрешительных документов.

Согласно инициативе городского комитета, все компании такси и зарегистрированные как ИП перевозчики, которые уже прошли проверки, смогут получить регистрацию в кратчайшие сроки и без переплат.

Это некий посыл бизнесу, который говорит, что комитет всегда открыт и готов к взаимодействию с бизнесом, который принимает участие в городских перевозках, — поделился заместитель председателя Комитета по транспорту Валерий Молодец с телеканалом "Санкт-Петербург".

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Остановить машину удалось после стрельбы по колёсам.

Кроме прочего, предлагается полный переход на электронный документооборот и сокращение срока выдачи разрешений с 30 до десяти дней.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили защитить таксистов от агрессивных пассажиров перегородкой.

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