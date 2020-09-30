В Росгидромете рассказали, сколько ещё продлятся магнитные бури на Земле

Магнитные бури на Земле продлятся минимум до 3 октября. Об этом сообщает Росгидромет.

— В настоящее время возмущение геомагнитного поля продолжается и сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября, — говорится в сообщении метеобюро.

Там добавили, что в последний день сентября магнитосфера Земли будет относительно спокойной, но с небольшими возмущениями. 1, 2 и 3 октября геомагнитное поле может быть неустойчивым, но в целом сильных изменений не ожидается. При этом в высоких широтах на протяжении всех этих дней возможны сильные геомагнитные возмущения.