В Росгидромете рассказали, сколько ещё продлятся магнитные бури на Земле

Магнитные бури на Земле продлятся минимум до 3 октября. Об этом сообщает Росгидромет.
— В настоящее время возмущение геомагнитного поля продолжается и сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября, — говорится в сообщении метеобюро.
Учёные предупредили о приближающейся сильной магнитной буреПик придётся на один день, но последствия растянутся на несколько.
Там добавили, что в последний день сентября магнитосфера Земли будет относительно спокойной, но с небольшими возмущениями. 1, 2 и 3 октября геомагнитное поле может быть неустойчивым, но в целом сильных изменений не ожидается. При этом в высоких широтах на протяжении всех этих дней возможны сильные геомагнитные возмущения.
Как ранее сообщал Лайф, 28 сентября магнитные обсерватории зафиксировали на Земле самую мощную магнитную бурю в 2020 году, хотя первое в этом сезоне полярное сияние, которое является следствием таких бурь, запечатлели в северных широтах ещё в середине месяца.
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