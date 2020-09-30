"Не планировала умирать". Адвокат семьи Конкиных рассказала о последнем дне жизни дочери актёра

Дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" София Конкина не планировала сводить счёты с жизнью, поскольку в день трагедии и в последующие дни у неё было много планов и встреч. Об этом Лайфу рассказала адвокат семьи погибшей Юлия Нитченко.
— Она не планировала умирать. У неё на этот день были запланированы встречи с друзьями, у неё были запланированы посещения косметолога и стоматолога на другие дни. То есть в её планы не входил приём каких-то таблеток, которые нужно запить огромным количеством алкоголя, — рассказала Нитченко.
Жених погибшей дочери Конкина задолжал по кредитам 1,3 млн рублейПара регулярно скандалила из-за денег, а сама София даже задумывалась о том, чтобы разъехаться с Михаилом.
По её словам, вечером перед смертью Конкина заходила домой, но перед бассейном зашла ещё в одно место. Куда именно, Нитченко уточнять не стала. Она также рассказала, что при себе у погибшей была бутылка минеральной воды. Штопора, о котором ранее сообщали очевидцы, в её вещах не нашли. Кроме того, изучив телефон Конкиной, адвокат выяснила, что в день смерти дочь актёра поссорилась со своим сожителем. Нитченко добавила, что пара часто ругалась на почве ревности.
Напомним, Софию Конкину доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Там она и скончалась из-за отказа почек. Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку девушка отлично плавала. Отец Софии, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревает возлюбленного дочери в причастности к её смерти.
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