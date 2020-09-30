Жених погибшей дочери Конкина задолжал по кредитам 1,3 млн рублей

Возлюбленный дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Софии Конкиной, которая при загадочных обстоятельствах утонула в бассейне фитнес-клуба, имел долги и неоднократно скандалил с девушкой из-за денег. Об этом сообщила адвокат семьи известного актёра Юлия Нитченко. По данным телеканала "360", речь идёт о сумме 1,3 млн рублей.

— У них были определённые конфликты на фоне того, что София неоднократно просила его оплатить квартиру, или приобрести продукты, или ещё там дать деньги. Если в начале отношений (у них отношения были всего три месяца) он ей помогал, то в конце у них, вплоть до 22 сентября трагического, усилились конфликты в отношении финансовых вопросов, — указала адвокат.

Она предположила, что Михаил мог тратить все свои деньги на оплату долгов или отправлять своей семье в другой регион, однако погибшая София Конкина якобы не переживала на этот счёт, поскольку планировала разъехаться с ним.