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Жених погибшей дочери Конкина задолжал по кредитам 1,3 млн рублей

Пара регулярно скандалила из-за денег, а сама София даже задумывалась о том, чтобы разъехаться с Михаилом.

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София и Михаил. Фото © Соцсети

Возлюбленный дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Софии Конкиной, которая при загадочных обстоятельствах утонула в бассейне фитнес-клуба, имел долги и неоднократно скандалил с девушкой из-за денег. Об этом сообщила адвокат семьи известного актёра Юлия Нитченко. По данным телеканала "360", речь идёт о сумме 1,3 млн рублей.

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В одном из фитнес-клубов в центре Москвы случилась странная трагедия: в бассейне нашли мёртвой Софию Конкину — дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина. Следственный комитет уже начал проверку.

У них были определённые конфликты на фоне того, что София неоднократно просила его оплатить квартиру, или приобрести продукты, или ещё там дать деньги. Если в начале отношений (у них отношения были всего три месяца) он ей помогал, то в конце у них, вплоть до 22 сентября трагического, усилились конфликты в отношении финансовых вопросов, — указала адвокат.

Она предположила, что Михаил мог тратить все свои деньги на оплату долгов или отправлять своей семье в другой регион, однако погибшая София Конкина якобы не переживала на этот счёт, поскольку планировала разъехаться с ним.

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Основная версия пока прежняя — утопление в бассейне. Назначены новые исследования.

Напомним, Софию Конкину доставили в больницу из фитнес-клуба 22 сентября с признаками утопления. Там она и скончалась. О смерти девушки стало известно лишь спустя два дня. Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку девушка отлично плавала. Отец Софии, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревает возлюбленного дочери в причастности к её смерти.

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