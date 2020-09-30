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"Это не смешно". Семак раскритиковал журналистов за фейковую переписку его жены с игроком ЦСКА

Известный спортивный портал пошутил по примеру скандальной переписки Яны Рудковской с Алиной Загитовой, но тренер "Зенита" это не оценил.

Фото © instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

История с обнародованием личной переписки Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой, где продюсер переманивает олимпийскую чемпионку в группу её мужа Евгения Плющенко, навела много шума в медиапространстве. После этого даже сам Плющенко в шутку опубликовал якобы переписку Гном Гномыча с Этери Тутберидзе. И эта идея, видимо, так понравилась журналистам популярного спортивного портала Sports.ru, что они у себя в соцсетях выставили вымышленную переписку жены главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анны с игроком ЦСКА Николой Влашичем.

"Зенит" в это трансферное окно предпринял несколько попыток приобрести у ЦСКА Влашича, но безрезультатно. И в этой фейковой переписке Анна Семак, которая является писателем и блогером с миллионом подписчиков в "Инстаграме", переманивает Влашича в команду своего мужа, обещая "много матчей и специалистов".

Сергею Семаку это не понравилось. Ко всему прочему, фанат ЦСКА написал оскорбления его жене из-за этой публикации Sports.ru.

Это не смешно. Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей. На Sports.ru опубликовали фальсифицированную переписку моей жены, сочтя это удачной шуткой, пишет Семак у себя в инстаграме. — Одно дело, когда перепечатывают и меняют слова, придумывая продаваемые заголовки, другое, когда подделывают переписки, распространяя ложную информацию, и размещают это на ранее уважаемом мной ресурсе. Следующий "герой" сториз позволяет себе безнаказанно оскорблять женщину, прячась под маской болельщика ЦСКА. У меня много знакомых и друзей — настоящих армейцев, но таких нет ни одного.

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Это не смешно. Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей. На Sports.ru опубликовали фальсифицированную переписку моей жены,сочтя это удачной шуткой. Одно дело когда перепечатывают и меняют слова, придумывая продаваемые заголовки, другое когда подделывают переписки, распространяя ложную информацию и размещают это на ранее уважаемом мной ресурсе. Следующий “герой” сториз позволяет себе безнаказанно оскорблять женщину ,прячась под маской болельщика ЦСКА...У меня много знакомых и друзей настоящих армейцев,но таких нет ни одного. Подробности в сториз...

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)

В свою очередь, Sports.ru прояснил скандальную ситуацию.

Мы не занимались фальсификацией переписки Анны Семак у нас не было умысла подделать стиль общения или создать иллюзию, будто в нашем распоряжении оказался настоящий скриншот. И наполнение картинки, и её подача в соцсетях, и общий информационный фон вокруг общения Загитовой и Рудковской давали понять, что это не более чем шутка. Это была не фальсификация, а пародия — с явными лексическими отсылками к оригиналу, — говорится в заявлении Sports.ru. — Нашей целью было не "распространить ложную информацию" и не очернить "Зенит" или Анну Семак — нашей целью было пошутить, подарить людям эмоции. Мы обыграли во многом нелепую ситуацию вокруг группы Евгения Плющенко и перенесли её на громкий информационный сюжет вокруг "Зенита" и ЦСКА, чтобы развлечься.

К слову, так шутили не только журналисты. Игрок "Зенита" и капитан сборной России Артём Дзюба "переманивал" звезду фигурного катания Алексея Ягудина.

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