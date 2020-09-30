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РФС не планирует сокращать количество фанатов на матчах РПЛ из-за распространения CoViD-19

Правда, ситуация внимательно отслеживается и идёт подготовка к различным сценариям.

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Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В РФС в онлайн-формате состоялось заседание исполкома, после которого президент Александр Дюков ответил на важные вопросы.

Мы отслеживаем, что происходит, и готовимся к различным сценариям развития событий на фоне распространения коронавируса. На данный момент исходим из того, что касается этой части сезона, до Нового года РПЛ сможет провести все запланированные матчи, — отметил Дюков. — Мы не видим серьёзных предпосылок, чтобы рассматривать вопросы о приостановке чемпионата.

Также президент РФС сообщил, что сокращать число болельщиков на стадионах не планируется.

Что касается проведения матчей с болельщиками, то мы не видим необходимости в каких-то ограничениях. Если говорить о стадионах, есть специфика — большие пространства, матчи под открытым небом. При соблюдении мер предосторожности посещение матчей не ухудшает эпидемиологическую ситуацию в регионах. Но решение остаётся за властями, — отметил он.

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