РФС не планирует сокращать количество фанатов на матчах РПЛ из-за распространения CoViD-19

В РФС в онлайн-формате состоялось заседание исполкома, после которого президент Александр Дюков ответил на важные вопросы.

— Мы отслеживаем, что происходит, и готовимся к различным сценариям развития событий на фоне распространения коронавируса. На данный момент исходим из того, что касается этой части сезона, до Нового года РПЛ сможет провести все запланированные матчи, — отметил Дюков. — Мы не видим серьёзных предпосылок, чтобы рассматривать вопросы о приостановке чемпионата.

Также президент РФС сообщил, что сокращать число болельщиков на стадионах не планируется.