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Грязевые реки вместо улиц. Новороссийск затопило из-за сильного ливня — видео

Мощные потоки воды сносят не только людей, но и машины.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Улицы Новороссийска затопило после сильного ливня. Мощные потоки грязной воды превратили дороги города в реки. Очевидцы делятся видео с места событий в соцсетях.

Как сообщают жители города, из-за природного бедствия в некоторых районах работают системы оповещения. Отмечается, что сильные дожди затопили и Анапу.

Видео © Telegram / Мобильный репортёр official

Потоки воды сносят не только пешеходов, но и автомобили. По прогнозам синоптиков, в течение суток 30 сентября, 1 и 2 октября местами на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–23 метров в секунду.

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Это не первый потоп после дождя в Новороссийске. Ранее город затопило в начале сентября.

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