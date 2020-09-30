Грязевые реки вместо улиц. Новороссийск затопило из-за сильного ливня — видео

Улицы Новороссийска затопило после сильного ливня. Мощные потоки грязной воды превратили дороги города в реки. Очевидцы делятся видео с места событий в соцсетях.
Как сообщают жители города, из-за природного бедствия в некоторых районах работают системы оповещения. Отмечается, что сильные дожди затопили и Анапу.
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Потоки воды сносят не только пешеходов, но и автомобили. По прогнозам синоптиков, в течение суток 30 сентября, 1 и 2 октября местами на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–23 метров в секунду.
Это не первый потоп после дождя в Новороссийске. Ранее город затопило в начале сентября.
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