Подозреваемого в жестоком убийстве жены депутата отправили в психиатрическую больницу

Сумасшествие, оккультизм, травля. Кто или что довело депутата под Петербургом до убийства жены 28 сентября под Санкт-Петербургом произошло загадочное убийство. Муниципальный депутат посёлка Комарово Курортного района Игорь Шокин жестоко расправился со своей любимой супругой, отрезав части её тела. Без явных поводов и причин. Он уже задержан, однако его состояние пока не позволяет провести допрос. В первую очередь Шокина направят на психиатрическую экспертизу. Проверяется информация, что парламентарий навещал экстрасенсов. Не исключено, что он попытался исполнить некий оккультный ритуал.