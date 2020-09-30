Подозреваемого в жестоком убийстве жены депутата отправили в психиатрическую больницу

Задержанного по подозрению в убийстве жены петербургского муниципального депутата Игоря Шокина отправили в психиатрическую больницу из-за невменяемого состояния. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что специалисты уже провели судебно-психиатрическую экспертизу, однако её результаты будут известны на следующей неделе. Сейчас Шокин находится в общей палате, которую охраняют сотрудники полиции.
Допрос задержанного планируется провести на следующей неделе после того, как депутата приведут в чувство.
Сумасшествие, оккультизм, травля. Кто или что довело депутата под Петербургом до убийства жены28 сентября под Санкт-Петербургом произошло загадочное убийство. Муниципальный депутат посёлка Комарово Курортного района Игорь Шокин жестоко расправился со своей любимой супругой, отрезав части её тела. Без явных поводов и причин. Он уже задержан, однако его состояние пока не позволяет провести допрос. В первую очередь Шокина направят на психиатрическую экспертизу. Проверяется информация, что парламентарий навещал экстрасенсов. Не исключено, что он попытался исполнить некий оккультный ритуал.
Напомним, Шокина задержали 28 сентября неподалёку от его дома. Он подозревается в убийстве собственной супруги, изуродованное тело которой обнаружили в их доме. Новость о задержании депутата шокировала местных жителей, которые утверждали, что "он с неё пылинки сдувал".
Комментариев: 0