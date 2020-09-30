Нашли без сознания и с травмой головы. В Киеве скончалась сотрудница американского посольства

Сотрудница Посольства США в Киеве Санвер Никаэло была обнаружена в бессознательном состоянии и с серьёзной травмой головы в Шевченковском районе украинской столицы. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти дипломата врачи не успели: она скончалась при поступлении в больницу.

Местные СМИ успели выдвинуть версию о возможном нападении, однако наиболее вероятно, что женщину зацепил проезжающий мимо поезд. По данным "Цензор.НЕТ", она совершала пробежку вдоль железнодорожной ветки и была в наушниках.