Сотрудница Посольства США в Киеве Санвер Никаэло была обнаружена в бессознательном состоянии и с серьёзной травмой головы в Шевченковском районе украинской столицы. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти дипломата врачи не успели: она скончалась при поступлении в больницу.
Местные СМИ успели выдвинуть версию о возможном нападении, однако наиболее вероятно, что женщину зацепил проезжающий мимо поезд. По данным "Цензор.НЕТ", она совершала пробежку вдоль железнодорожной ветки и была в наушниках.
Экс-премьер Украины заявил, что население страны за время независимости сократилось на 20 миллионовОн также отметил, что ежегодно Незалежная "теряет по Полтаве".
Ранее украинский врач предсказал смерть государственной медицине Незалежной уже через несколько лет. Проблема в утечке талантливых кадров: многие молодые люди после обучения в университетах уезжают работать в другие страны.
Комментариев: 0