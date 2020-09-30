Умер автор мультфильма про поросёнка Фунтика

На 82-м году жизни скончался писатель, автор книг и сценарист мультфильма про поросёнка Фунтика Валерий Шульжик. По данным Пятого канала, он умер после продолжительной болезни в одной из столичных больниц.
Телеканал сообщает, что последние три месяца Шульжик даже не вставал с постели.
Умер известный детский писатель Владислав КрапивинЧуть более месяца назад он попал в реанимацию с пневмонией.
Валерий Шульжик начал писать в 1959 году, а в 1963-м вышла его первая книга — "Два арбуза". С тех пор он выпустил более 20 книг и сотни детских стихов, писал пьесы. По его сценарию советский мультипликатор Анатолий Солин снял четырёхсерийный мультфильм "Приключения поросёнка Фунтика".
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