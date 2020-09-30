Умер автор мультфильма про поросёнка Фунтика

На 82-м году жизни скончался писатель, автор книг и сценарист мультфильма про поросёнка Фунтика Валерий Шульжик. По данным Пятого канала, он умер после продолжительной болезни в одной из столичных больниц.

Телеканал сообщает, что последние три месяца Шульжик даже не вставал с постели.