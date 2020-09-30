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"Домашних заданий не будет". Власти Москвы объяснили, зачем продлили школьные каникулы

Родители должны напомнить детям о важности соблюдения санитарных норм, отметила вице-мэр.

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Фото © Донат Сорокин / ТАСС

Власти столицы объяснили решение мэра Сергея Собянина о переводе московских школ на двухнедельные каникулы в октябре. Об этом со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщает ТАСС.

Вице-мэр отметила, что с началом нового учебного года виден рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. По её словам, детей в Москве сейчас необходимо "разобщить" — это поможет минимизировать риски и для них самих, и для старшего поколения.

Срок каникул в 16 дней был определён неслучайно — это даже чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней. Важно отметить, что это плановые каникулы для 64% школьников, только они увеличатся на одну неделю, — заявила Ракова.

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А вот московских школьников уже с понедельника отправят на двухнедельный отдых.

Она подчеркнула, что каникулы будут полноценными — дистанционного обучения, "уроков и домашних заданий не будет". Даже если школьники будут встречаться с друзьями и сверстниками, например, в кафе, круг их контактов всё равно сократится.

Ракова напомнила, что эпидемия коронавируса не закончилась, и назвала поведение горожан "одним из основных оружий" в борьбе с инфекцией. Она попросила родителей объяснить детям важность соблюдения санитарных норм и рассказать, почему нужно носить защитные маски и избегать мест скопления людей.

Напомним, в связи с сезоном простуды и ростом случаев коронавируса осенние каникулы в московских школах в этом учебном году продлятся не одну неделю, а две — с 5 по 18 октября. Об этом стало известно 29 сентября из указа мэра столицы Сергея Собянина. Решение властей Москвы о продлении каникул для школьников поддержали в Совете Федерации.

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