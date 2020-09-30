Пастуху из Калмыкии заплатят миллион за помощь в поимке беглецов из дагестанской колонии

Шестерых преступников, сбежавших их дагестанской колонии в посёлке Улан-Хол в Калмыкии, поймали после сигнала пастуха. За помощь местному жителю заплатят миллион. Об этом рассказал глава местной администрации Сергей Мочерлаев.
— Чабан их увидел, сообщил нашему участковому, он взял на контроль, вызвал ОМОН. Его имя не разглашается, — рассказал Мочерлаев изданию "Подъём".
По данным Лайфа, сейчас ФСИН готовит письмо о поощрении 37-летнего чабана из посёлка Улан-Хол.
Ранее миллион за помощь в розыске шестерых беглых сбежавших преступников пообещало Правительство Дагестана. Сегодня заключённых поймали в Калмыкии.
Полиция Испании задержала россиян и болгар с 35 тоннами гашишаК этой операции правоохранители готовились больше года.
Напомним, побег произошёл 22 сентября из исправительной колонии в посёлке Шамхал. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.
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