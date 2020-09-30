Пастуху из Калмыкии заплатят миллион за помощь в поимке беглецов из дагестанской колонии

Шестерых преступников, сбежавших их дагестанской колонии в посёлке Улан-Хол в Калмыкии, поймали после сигнала пастуха. За помощь местному жителю заплатят миллион. Об этом рассказал глава местной администрации Сергей Мочерлаев.

— Чабан их увидел, сообщил нашему участковому, он взял на контроль, вызвал ОМОН. Его имя не разглашается, — рассказал Мочерлаев изданию "Подъём".

По данным Лайфа, сейчас ФСИН готовит письмо о поощрении 37-летнего чабана из посёлка Улан-Хол.

Ранее миллион за помощь в розыске шестерых беглых сбежавших преступников пообещало Правительство Дагестана. Сегодня заключённых поймали в Калмыкии.