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Пастуху из Калмыкии заплатят миллион за помощь в поимке беглецов из дагестанской колонии

Мужчина сообщил о преступниках участковому, его имя не разглашается.

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Фото © МВД

Шестерых преступников, сбежавших их дагестанской колонии в посёлке Улан-Хол в Калмыкии, поймали после сигнала пастуха. За помощь местному жителю заплатят миллион. Об этом рассказал глава местной администрации Сергей Мочерлаев.

Чабан их увидел, сообщил нашему участковому, он взял на контроль, вызвал ОМОН. Его имя не разглашается, — рассказал Мочерлаев изданию "Подъём".

По данным Лайфа, сейчас ФСИН готовит письмо о поощрении 37-летнего чабана из посёлка Улан-Хол.

Ранее миллион за помощь в розыске шестерых беглых сбежавших преступников пообещало Правительство Дагестана. Сегодня заключённых поймали в Калмыкии.

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К этой операции правоохранители готовились больше года.

Напомним, побег произошёл 22 сентября из исправительной колонии в посёлке Шамхал. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.

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